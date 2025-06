Incidente a Imola, gravissimo un motociclista di 45 anni

Imola, 11 giugno 2025 - Una moto a terra, distrutta, nessuno intorno. Così un passante che ieri notte stava percorrendo la San Vitale in zona Ponte Massa ha subito lanciato l’allarme. Il ferito, un uomo di 45 anni è stato trovato riverso in un campo poco più in lá, con ferite gravissime.

La moto a terra e l'arrivo dei soccorsi, il 45enne è stato portato all'ospedale Maggiore di Bologna con ferite gravissime

Il terribile incidente è avvenuto intorno alle 23. Secondo le prime ricostruzioni da parte della polizia locale, l’uomo, che viaggiava in direzione di Massa Lombarda, avrebbe perso il controllo mentre affrontava una curva e sarebbe finito con la moto contro il guardrail.

Così si sarebbe procurato profonde ferite a un braccio e alla zona addominale. Sul posto sono arrivati rapidamente ambulanza e automedica e i vigili del fuoco di Imola: vista la gravità delle ferite i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il 45enne è stato portato all’ospedale Maggiore di Bologna dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni.