Incidente Imola, muore a 24 anni nello schianto sulla Mercedes Clk. Due i feriti che viaggiavano con lui

Imola, 8 maggio 2023 – Un 24enne di origine albanese è morto in un incidente stradale avvenuto verso le 23.30 di ieri a Imola, nel Bolognese. Viaggiava come passeggero su una Mercedes Clk che, dopo un'improvvisa sbandata, per cause da accertare è uscita di strada all'angolo fra via Banfi e via Graziadei, finendo poi contro un albero.

Il 24enne, che era sul sedile anteriore destro, è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato estratto ormai senza vita dai soccorritori. Feriti sia l'autista, un 23enne anche lui albanese, sia un 19enne di origine romena che era sui sedili posteriori. Cause e dinamica precisa dell'incidente sono al vaglio della polizia Locale di Imola.