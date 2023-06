Incidente in A14 mentre tornano dalla Romagna Feriti due volontari della Protezione civile

Due volontari della Protezione civile del Friuli Venezia-Giulia, del gruppo di Trieste, sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale accaduto ieri pomeriggio, lungo l’autostrada A14, nel territorio comunale di Castel San Pietro Terme mentre stavano rientrando in Friuli Venezia Giulia, con il contingente della nona colonna mobile regionale di Protezione civile Fvg, da Forlì, dopo aver prestato la loro opera a favore delle popolazioni alluvionate della Romagna. I due giovani volontari sono stati trasportati all’ospedale di Bologna a seguito delle ferite riportate: sono sempre rimasti stabili e coscienti. Non sono in pericolo di vita. Vicinanza è stata espressa dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ai due giovani e alle loro famiglie.

Le dinamiche del sinistro sono al vaglio della polizia stradale. Lungo il tratto, a causa dell’incidente, si sono formate lunghe code con ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria.