Incidente sul lavoro a Imola, morto in ospedale l’autista travolto dal carico pesante

Imola, 21 luglio 2023 - Non ce l'ha fatta l'autotrasportatore sessantenne che ieri era stato travolto da un carico pesante in un cantiere edile di via Pediano a Imola. Dopo i primi soccorsi le sue condizioni erano risultate subito molto gravi, tant'è che l'autista ferrarese era stato subito portato in elicottero in codice di massima gravità all'ospedale Maggiore di Bologna e ricoverato in rianimazione in pericolo di vita.

Stando alle prime ricostruzioni, il sessantenne era stato schiacciato da un bancale di pannelli solari durate alcune operazioni di scarico della merce. L'uomo era stato poi liberato grazie all'intervento dei vigili del fuoco, e poi affidato alle cure dei sanitari del 118.

Sarà la Medicina del lavoro dell'Ausl di Imola ora a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Dall'azienda sanitaria fanno sapere oggi che il cantiere non è stato posto sotto sequestro ed è stata inviata un'informativa preliminare alla Procura. Nel frattempo proseguono le indagini.