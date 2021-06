Imola, 14 giugno 2021 - Drammatico scontro nella nottata di ieri davanti al santuario del Piratello. Gravissimo un 19enne a bordo di un monopattino elettrico travolto da un'auto lungo la via Emilia. Era da poco passata mezzanotte quando, la Fiat Panda con alla guida una 29enne di Ravenna – per cause ancora al vaglio della polizia locale – avrebbe urtato il giovane originario di Conversano (Bari).

Secondo le prime ricostruzioni la vettura stava percorrendo il viale del Piratello (la via Emilia), in direzione di Imola, ancora da ricostruire però cosa stesse effettivamente facendo il giovane alla guida del monopattino, e se l'oscurità possa aver avuto un ruolo importante nell'incidente. Sul posto ieri notte, oltre alla polizia locale, anche i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il ferito. Il 19enne, in seguito, è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Bologna in codice di massima gravità, dove ora si trova ricoverato in prognosi riservata.