Incidente a Imola, motociclista in rianimazione al Maggiore

Imola, 18 luglio 2023 – Il sorpasso, il rumore delle lamiere, le urla. In un attimo la gita in montagna si trasforma in un dramma. Una domenica di paura e preoccupazione quella sulla via Montanara: un’auto e una moto si toccano, il centauro finisce a terra, ferito, in gravi condizioni.

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, avvenuto domenica sulla provinciale 610 nel tratto tra Fontanelice e Borgo. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista, un imolese di 58 anni, stava percorrendo con un amico la via Montanara in direzione di Imola, lasciandosi alle spalle quella che probabilmente era stata una bella gita appenninica nel Fiorentino.

L’impatto tra auto e moto sarebbe avvenuto più o meno alle porte di Borgo, con la Renault Scenic, che spostandosi verso sinistra avrebbe urtato la Kawasaki dell’Imolese, che è poi caduto rovinosamente a terra.

A bordo della monovolume francese una famiglia di quattro persone. Pare che alla guida vi fosse un uomo di 32 anni, residente a Milano.

Dopo l’incidente sono stati avvisati immediatamente i soccorsi. Sul posto, la polizia locale del Corpo unico, che ha immediatamente chiuso la strada e messo in sicurezza l’area. Nel contempo, sono arrivati anche i sanitari del 118. Il personale, dopo aver valutato le condizioni del ferito, ha allertato l’elisoccorso. Il mezzo del 118 ha quindi recuperato il motociclista e lo ha trasportato in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore di Bologna. Il 58enne imolese, a ieri era ancora ricoverato in prognosi riservata, nella rianimazione del nosocomio felsineo.

Toccherà ora agli uomini della polizia locale ricostruire l’esatta dinamica per accertare eventuali responsabilità.