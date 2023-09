Incidente oggi a Imola: furgone e trattore carico d’uva si scontrano: bretella bloccata

Imola, 11 settembre 2023 – Un tappeto di chicchi sotto il cavalcavia di Pontesanto della bretella: traffico in tilt e asse attrezzato cittadino bloccato per ore questa mattina dopo un incidente.

A scontrarsi un furgone di Poste italiane e un trattore, con al seguito un rimorchio carico di uva. Il pesante mezzo, dopo lo scontro – sulle cui case ancora si deve far luce – ha perso il carico dopo lo scontro, rendendo necessaria la chiusura di quel tratto di strada in entrambe le direzioni per la rimozione dei chicchi dalla strada.

Sul erano presenti i vigili del fuoco, carabinieri e 118. Ripercussioni anche sui viali della città, dove sono stati deviati i veicoli in attesa della riapertura del tratto di strada interessato. Due i feriti, da quanto si apprende non sarebbero in pericolo di vita.

Notizia in aggiornamento