Incidente oggi a Mordano, in camper contro un albero: morto un uomo di 41 anni

Mordano, 10 giugno 2023 – Camper esce di strada e piomba in un giardino. Tragedia questo pomeriggio intorno alle 16,20, quando una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Imola è intervenuta a Bubano, frazione di Mordano per un incidente.

Lo schianto del camper in via Selice, 2: sul posto è intervenuto anche personale medico del 118 che non ha potuto che costatare il decesso del conducente, unico occupante del veicolo.

I caschi rossi sono intervenuti per mettere in sicurezza il veicolo e facilitare il lavoro ai sanitari. Sul posto anche la polizia locale per quanto di competenza.