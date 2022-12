Incidente tra le vie Graziadei e Cattaneo: trasportata in ospedale una ragazza

Incidente spettacolare ieri pomeriggio all’incrocio tra le vie Graziadei e Cattaneo. Sono venute a collisione in rapida sequenza tre autovetture; è rimasta ferita una persona, una giovane straniera, trasportata poi in ospedale per accertamenti.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15 e ha coinvolto una Renault, una Volvo e un’Audi. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, sembra che la Renault da via Graziadei avesse intenzione di voltare in via Cattaneo e che alle sue spalle sia arrivata una Volvo che per cause in corso d’accertamento ha tamponato la vettura francese, facendole compiere un balzo in avanti sulla propria destra.

A questo punto, però, la Volvo priva di controllo è schizzata alla propria sinistra, finendo per scontrarsi con un’Audi berlina, urtando la sua fiancata sinistra. Sul posto sono accorsi mezzi e personale del 118, e la polizia locale. L’unica persona ferita, e portata al Santa Maria della Scaletta in ambulanza, è una ragazza originaria del sud-est asiatico, che era seduta nell’Audi.

Spetterà alla polizia locale accertare le cause dello scontro. L’asfalto era umido, e forse scivoloso, ma potrebbe avere avuto un ruolo anche una disattenzione da parte della persona che era alla guida della Volvo, rimasta illesa al pari del conducente della Renault.