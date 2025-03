Incidente Imola, travolto da una moto sulle strisce pedonali: è gravissimo

Imola, 27 marzo 2025 – Uno scontro, terribile, la paura e un uomo ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna. E’ successo ieri sera intorno alle 18.

Un pedone è stato investito da una moto di grossa cilindrata in via Pisacane, all’altezza dell’Hotel Olimpia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, il centauro 47enne circolava in via Pisacane alla guida di una Honda Africa twin con direzione da Imola verso Faenza.

In prossimità dell’hotel Olimpia avrebbe quindi urtato il pedone “intento ad attraversare le strisce pedonali” specificano dal comando del Corpo unico, un uomo del 1954 (71 anni) residente a Imola.

L’anziano avrebbe riportato gravi ferite nell’impatto, tali da rendere necessario un suo trasporto in elisoccorso e il ricovero al Maggiore in prognosi riservata in gravi condizioni. Il conducente della moto è stato invece condotto al pronto soccorso di Imola in condizioni non gravi.