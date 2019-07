Imola, 13 luglio 2013 - Lamiere degli anni Duemila contro i mattoni del ’400. Come un fulmine, la paura, ieri mattina (poco prima delle 13) ha attraversato il centro storico, quando un’auto ha investito due pedoni, e poi si è andata a schiantare sulla facciata della chiesa di San Lorenzo. L’attempato conducente, che proveniva da via Garibaldi – un 96enne di Imola, B.L. – secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polstrada, per cause ancora in fase di accertamento, arrivato all’incrocio con via Mazzini, avrebbe proseguito diritto anziché svoltare a destra. Proprio in corrispondenza della chiesa infatti, le auto hanno l’obbligo di svolta in direzione dei viali.



Colpo di calore? Errore umano? Chissà. Stando ai racconti dei testimoni, e dei numerosi negozianti che si affacciano sulla via principale, la vettura, arrivata all’incrocio, si sarebbe fermata, per poi ripartire ‘sgommando’, fino all’impatto con l’uomo e la donna in piedi vicino al muro di mattoni. Le ricostruzioni ufficiali rimangono in ogni caso al vaglio degli inquirenti. Quel «poteva andare molto peggio», ieri era sulla bocca di tutti, perché se le due vittime fossero rimaste schiacciate tra l’auto e la chiesa avremmo avuto molto probabilmente un finale diverso.



Tantissimi i curiosi e i passanti, assiepati intorno alle forze dell’ordine per capire cosa fosse successo; come la Fiat Stilo fosse finita contro la facciata della chiesa. Infatti, sul posto, oltre alla Polstrada si sono precipitati i Vigili del fuoco e i sanitari del 118, col supporto dell’auto medica, che hanno provveduto a immobilizzare gli investiti, e a portarli al Pronto soccorso. Stessa sorte per l’automobilista, anche lui ricoverato all’ospedale di Imola, per le ferite riportate nell’urto. Nessuno dei tre sarebbe in pericolo di vita; in particolare, le vittime – un signore di 73 anni e una donna di 63 – perdevano un po’ di sangue.



Sempre nella mattinata di ieri, intorno alle 8,30, sulla via Montanara, poco prima di Ponticelli, un signore di 87 anni è stato scaraventato nel fosso mentre era in sella alla sua bicicletta. Un grosso autocarro Mann infatti, con alla guida il 49enne S. G., che viaggiava in direzione di Imola, avrebbe urtato l’anziano (che era a poche pedalate da casa), facendolo cadere nel fosso. Fino a ieri, V.F., queste le sue iniziali, risultava ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna in prognosi riservata. Attualmente è in corso la verifica della direzione del velocipede da parte della Polizia municipale, che si è occupata delle ricostruzioni. Interessata anche la Procura di Bologna; scatterà un’inchiesta per lesioni gravi a carico del camionista, mentre la bici è stata posta sotto sequestro.