Incidenti sul lavoro, l’impegno di Tavolo 81

Quattro appuntamenti per prevenire infortuni e malattie sul lavoro. Tornano dal 7 al 28 novembre le ‘Settimane della sicurezza’, evento organizzato anche quest’anno dall’associazione Tavolo 81 Imola con il sostegno di Circondario e Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, oltre al patrocinio dell’Ausl.

Si parte martedì 7 novembre all’auditorium Cefla con ‘Eventi meteorologici estremi e gestione delle emergenze’. Gli effetti prodotti da eventi meteorologici estremi sono divenuti negli ultimi anni sempre più intensi e frequentemente catastrofici, e richiedono nell’ambito della gestione delle emergenze in azienda un nuovo approccio, sempre più integrato con gli enti istituzionali preposti. Il seminario si propone di fare un quadro su conoscenze ed esperienze in termini di pianificazione e gestione dell’emergenza dovuta a rischi ambientali con riferimento alla sicurezza e più in generale alla continuità produttiva delle organizzazioni.

Secondo appuntamento martedì 14 novembre all’auditorium 1919 Sacmi Imola con ‘Il rischio chimico e il rischio cancerogeno: novità’. L’obiettivo del seminario è quello di analizzare le novità introdotte in riferimento ai rischi derivanti dall’uso di sostanze pericolose, anche con riferimento ai processi e sostanze recentemente classificate come cancerogene. Saranno affrontati gli strumenti a disposizione per la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione e protezione, la registrazione delle esposizioni professionali, i regolamenti europei e l’esperienza delle attività di ricerca e vigilanza esercitate da Inail e Aziende sanitarie locali.

Terzo appuntamento martedì 21 novembre, a Palazzo Sersanti (sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola) con ‘Le novità apportate dal decreto lavoro in tema di sorveglianza sanitaria’. Al centro dell’incontro il dl 482023 e la successiva legge di conversione, che hanno apportato importanti modifiche al Testo unico sulla sicurezza intervenendo in particolare sul ruolo del medico competente, sulla sorveglianza sanitaria e sulle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori. L’incontro si pone l’obiettivo di analizzare le modifiche recentemente approvate sia dal punto di vista dell’azienda che da quello degli organi di controllo passando attraverso quello dei medici competenti.

Quarto e ultimo appuntamento martedì 28 novembre nella sala convegni di Confartigianato imprese. Il titolo dell’incontro è ‘Sicurezza inclusione benessere: ruoli, differenze, organizzazione. I relatori tracceranno un quadro delle caratteristiche degli spazi fisici, la loro valutazione attraverso protocolli umano-centrici. Si parlerà di creare benessere per gli utenti, avere un ambiente che tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori e la migliore efficienza dei processi di produzione.