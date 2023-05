Incognita maltempo Acquazzoni e schiarite, ma l’obiettivo restano le 180mila presenze

di Enrico Agnessi

Nemmeno lo slittamento in avanti di quasi un mese rispetto alla tradizionale finestra di fine aprile mette al riparo il Gran premio di Formula 1 dall’incognita maltempo. "Le previsioni per i prossimi giorni sono addirittura peggiori di quelle di dieci giorni fa, ma la gara ovviamente ci sarà", chiarisce il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento del 19-21 maggio.

È così dai tempi di Ighina: acquazzoni e schiarite improvvise che si danno il cambio nel fine settimana. Uno scenario ripetuto anche lo scorso anno ma che, per un beffardo disegno del destino, non si è palesato negli unici due Gran premi a porte chiuse della storia dell’Enzo e Dino Ferrari: 2020 (quando pure si correva a cavallo tra fine ottobre e inizio novembre) e 2021.

Il sindaco Marco Panieri, abituato al tormentone al pari degli altri 70mila imolesi, prova a guardare il proverbiale bicchiere mezzo pieno. E così come osservato l’altro giorno su queste pagine dell’assessore Elena Penazzi, il primo cittadino rilancia: "Le previsioni per il weekend parlano di una pioggia più lieve, ma un po’ di pioggia in pista crea anche pathos in un tracciato difficile per ammissione degli stessi piloti".

Il rischio maltempo, unito all’inizio di stagione complicatissimo della Ferrari, non hanno dato per ora l’ultima spinta alla prevendita dei biglietti. L’asticella si è fermata a 170mila presenze nei tre giorni, ma l’obiettivo dell’Autodromo resta quello di arrivare a 180mila con un impianto vicino al tutto esaurito per la gara di domenica pomeriggio.

A preoccupare, più che il fine settimana, sono però la giornata di oggi e quella di domani. In viale Andrea Costa i lavori di riqualificazione della strada pensati proprio per il ritorno del Circus non sono ancora finiti; così come l’allestimento dell’Autodromo in vista del grande evento. Si temono ripercussioni anche sul fronte dei parcheggi, con le aree destinate alla sosta che rischiano di infangarsi. Idem per quanto riguarda i prati e l’ormai ex tribuna ecologica della Tosa tornata in questi giorni a colorarsi del verde dell’erba. E la questione è anche politica.

"Il punto di ammassamento per il piano della Protezione civile è l’autodromo – ricorda la civica Carmen Cappello –. È compatibile questa previsione con l’utilizzo sempre più spinto del circuito? Non è forse arrivato il momento di cambiare il punto di ammassamento?". Quanto al presente, "speriamo non ce ne sia necessità con l’allerta rossa, ma nel caso – domanda ancora l’esponente di opposizione – sarebbe compatibile far confluire li tanti cittadini, peraltro abitanti proprio nella zona collinare più esposta a frane, mentre è in moto la gioiosa macchina del Circus della F1? A volte – conclude Cappello – pare che l’amministrazione si muova senza una visione complessiva del proprio agire. L’autodromo poteva andar bene fintanto che veniva usato saltuariamente, ma con i tanto promossi eventi è proprio il sito meno adatto".