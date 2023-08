Incontri a teatro per aiutare i malati di Alzheimer

Partirà soltanto dopo l’estate, ma al teatro comunale di Casalfiumanese non si aspetta altro. Manca sempre meno al via de ‘Il caffè della Vallata’, uno spazio di incontro informale e accogliente, organizzato dall’associazione Alzheimer Imola insieme al municipio guidato dalla sindaca Beatrice Poli. Dal 29 settembre in poi, la sala per spettacoli del paese della collina aprirà i propri battenti alle persone con disturbi di memoria o con demenza insieme ai propri familiari. Il contesto ideale per incontri e momenti di condivisione. Ma anche per una parentesi di svago, trovare supporto e informazioni o scambiare la reciproca esperienza con un prezioso confronto con professionisti come psicologi, volontari ed animatori. Oltre alle persone malate, il progetto strizzerà l’occhio a familiari e badanti impegnati nell’assistenza quotidiana e agli anziani soli, fragili e desiderosi di stare in compagnia. Tutte le attività svolte durante l’iniziativa saranno finalizzate alla socializzazione e al benessere della persona. In particolare sono previsti esercizi di stimolazione della memoria, ricreativi e di benessere psico-fisico da abbinare a parentesi ludiche ed espressive spesso accompagnate da musica e danze. Per partecipare sarà necessaria la tessera associativa Alzheimer Odv e un preventivo contatto ai recapiti della sezione imolese della realtà (0542.604253 – [email protected]).

m. g.