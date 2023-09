Incontri e attività sulla mobilità sostenibile. Un weekend in autodromo con ’Imola Green’

Entra nel vivo il fine settimana targato ‘Imola Green’, evento dedicato alla mobilità sostenibile organizzato da Formula Imola e Comune con il supporto di Plenitude (Eni), di scena anche oggi e domani in Autodromo (ingresso gratuito). Attività per i più giovani in pista e nel paddock, mentre per tutta la giornata odierna la sala polivalente del circuito sarà teatro di incontri e convegni (due dei quali moderati dal vicedirettore del Resto del Carlino, Valerio Baroncini) sul tema della città a misura di mobilità attiva e della transizione energetica. Test di guida in pista dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17; poi circuito aperto ai pedoni fino alle 19. Nel paddock, dalle 10 alle 19, presenti istruttori qualificati per l’avviamento alla guida di moto junior (6-17 anni). Da non perdere l’area off-road, allestita dietro la tribuna centrale. Dalle 19 Street Food Festival e concerto dei Finley. Sul palco anche Tieni il tempo con dj Mare. Domani gran finale: dalle 10 alle 12 c’è la pedalata ‘Imola Bike Day’; dalle 12 alle 18.30 apertura del circuito al pubblico in bicicletta. Nel paddock, dalle 10 alle 18, attività rivolta soprattutto a bambini e ragazzi. Proseguirà lo Street food festival e l’intrattenimento musicale affidato ai dj del territorio.

Critiche dal M5s, che parla di "ossimoro allo stato puro" per le prove in pista che hanno visto protagonisti negli ultimi due giorni la Cadillac Vseries R, impegnata nel World endurance championship del 2024. Test tecnici non autorizzati – protesta Ezio Roi –. Rumori che, come ampiamente dimostrato dalle neuroscienze, offuscano la concentrazione interrompono il pensiero, vanificando l’impegno di studenti e cittadini".