Incontri per anziani contro la solitudine

Il municipio di Borgo Tossignano, con la collaborazione di Auser e Caritas Parrocchiale Centro di Ascolto, ha confermato anche quest’anno gli incontri quindicinali di ‘Anziani insieme…a noi’ per contrastare la piaga della solitudine nelle persone di terza età. Dal 12 febbraio al 4 giugno, dalle ore 14.30 alle 16.30 circa presso l’Oratorio Don Bosco con ingresso da viale Marconi a fianco del campanile, ecco una serie di appuntamenti per trascorrere alcune ore in compagnia e svolgere attività ricreative, culturali e di animazione con tanto di merenda insieme.