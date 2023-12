Incontro con il pubblico. La regista Smutniak presenta il ‘suo’ muro al cinema Osservanza

Un appuntamento e un’ospite d’eccezione mercoledì 13 dicembre all’Osservanza. Al cinema-teatro di via Venturini verrà infatti proiettato Mur, documentario che ci racconta del muro di 186 chilometri costruito al confine tra Polonia e Bielorussia, con lo scopo di respingere i migranti in cerca di asilo. La pellicola è diretta da Kasia Smutniak, che sarà presente in sala alle 21 a introdurre la sua opera prima.

"Un appuntamento importante, oltre per la qualità del lavoro e per l’ospite che lo rappresenta, anche perché, forse mai come ora, parlare di muri e di confini diventa prioritario", spiegano gli organizzatori della serata. Dopo la proiezione del documentario, la regista incontrerà il pubblico assieme alla sceneggiatrice Marella Bombini.

Le proiezioni cinematografiche al teatro dell’Osservanza, iniziate questa settimana, rincominciano lunedì 11 dicembre con la nuova commedia fantascientifica italiana presentata alla Festa del Cinema di Roma 2023 dal titolo ‘La guerra del Tiburtino III’, diretta da Luna Gualano, con un cast davvero eccezionale che vede la partecipazione straordinaria di Francesco Pannofino e Carolina Crescentini. Martedì 12 dicembre sarà invece il momento di una delle dirette video più attese: dalla Royal Opera House, alle 20.15, è la volta del balletto ‘Lo Schiaccianoci’, con la regia di Peter Wright.

La programmazione di dicembre prosegue, da lunedì 18 a mercoledì 20, con Limoni d’Inverno (in prima visione) di Caterina Carone, gentile storia di resistenza e solidarietà tra spiriti affini, fotografato da Danele Ciprì con le musiche di Nicola Piovani e magistralmente interpretato da un drammatico quanto inedito e sorprendente Christian De Sica.

Si conclude nella settimana di Natale con un doppio appuntamento: un’altra prima visione di altissima qualità, diretta dal premio Oscar Ryusuke Hamaguchi (con Drive my car) dal titolo ‘Il male non esiste’, mentre nel pomeriggio di Natale e di Santo Stefano, alle 16, è prevista la proiezione dell’ultimo capolavoro di Enzo D’Alò (La Freccia azzurra, La gabbianella e il gatto) candidato agli European Film Awards nella categoria Miglior film d’animazione, dal titolo ‘Mary e lo spirito di mezzanotte’. Tutti i film, a parte le dirette e le proiezioni pomeridiane, iniziano alle 21. Per ogni approfondimento su titoli, orari, tariffe e informazioni, consultare il sito www.cinemaosservanza.it e la relativa pagina Facebook.