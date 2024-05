Incontro fra imprese ed esperti di cybersecurity

I massimi esperti di Sicurezza digitale e Gestione dell’identità e dell’accesso incontrano il mondo delle imprese. Succederà oggi al museo Checco Costa, in Autodromo. L’evento, dal titolo ‘Cybersecurity: una gara da vincere’, è alla sua terza edizione. A organizzarlo, anche quest’anno, l’Almae matris alumni, la community degli ex studenti dell’ateneo, in collaborazione con il Comune di Imola e con il supporto del Progetto Pnrr Serics. Tre i momenti principali: la mattina (9.45 - 13) focus su Identity & Access management (Iam), con discussioni su come l’Iam si posiziona come pilastro della sicurezza digitale moderna. Pomeriggio (14.15-19): sessioni su cybersecurity con keynote speaker internazionali, tra cui Martin Kuppinger. Sera: apericena sulla terrazza dell’Autodromo (19.30 - 21), dove i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare gli esperti di persona in un contesto informale.

"Questi eventi possono contribuire alla crescita di un territorio", spiega Paola Fabbri, presidente dell’associazione Almae Matris Alumni. "L’evento rappresenta un’opportunità unica per aziende, studenti e professionisti di conoscere e apprendere dai migliori nel campo", aggiunge Michele Colajanni, professore ordinario di Ingegneria informatica ed esperto internazionale di cybersecurity.

"Siamo particolarmente felici per l’altissimo livello dei relatori", racconta Andrea Rossi, coordinatore di CyberAma, il gruppo che si occupa del tema della sicurezza informatica all’interno della Almae Matris Alumni.