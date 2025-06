Incontro nel Giardino storico. Il fascino dei materiali antichi e l’arte di saperli recuperare

Incontri nel verde per parlare di...verde. Inizia giovedì la rassegna ’Sere d’estate nel giardino storico’ con il primo ospite (alle 21): Stefano Trentini, direttore delle prestigiose riviste “Giardino Antico” e “Casa Antica”. Nel cuore verde del Palazzo vescovile si parlerà del fascino dei materiali antichi in giardino.

Un focus per appassionati e su come pochi elementi di recupero o acquistati da rigattieri possano conferire eleganza, piacevolezza e fascino a un angolo del nostro giardino.

"Questo vale sia per elementi architettonici che impattano sull’aspetto paesaggistico che sugli arredi – spiegano gli organizzatori –. Sono tantissimi gli oggetti o i manufatti utilizzabili, ma anche solo un tavolino con sedie in ferro della prima metà del ‘900 o una panchina in ghisa di fine ottocento, una piccola piazzola pavimentata con lastre di pietra, tavelle in cotto o acciottolato, alcuni vasi macchiati da muschi e licheni che evidenzino il tempo trascorso dalla loro creazione, vecchi lampioni o lanterne in ferro, possono donare, anche a un piccolo giardino, grande charme e sprigionare la voglia di trascorrere piacevolmente momenti di puro relax, magari sorseggiando una tazza di the".

Una lunga rassegna quella messa in campo dal Museo Diocesano di Imola, che anche questa estate offre alla città un’articolata rassegna di iniziative all’interno del Giardino storico del palazzo vescovile.

Diversi e accattivanti i temi trattati - con un occhio particolare alla natura e alla vita nel verde - da relatori accuratamente selezionati per la loro indubbia esperienza e competenza. Un’offerta ricca, varia e trasversale, per un pubblico di tutte le età e dai più disparati interessi.

red. cro.