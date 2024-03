Incontro pubblico sul post alluvione

Un incontro pubblico rivolto a imprenditori, cittadini e professionisti dei dieci comuni per fare il punto sulle ordinanze per la ricostruzione delle imprese e degli edifici privati danneggiati dalle alluvioni. L’appuntamento è domani, alle ore 14.30, nella sala polivalente ex bocciodromo di Ponticelli al civico 250 della via Montanara. Dopo i saluti introduttivi di Beatrice Poli e Matteo Montanari, vicepresidenti del Circondario, parola ai referenti tecnici della struttura del commissario straordinario per illustrare alla platea i dettagli delle ordinanze. Conclusioni di Marco Panieri, sindaco di Imola e presidente dell’unione territoriale, a corredo di un appuntamento aperto a tutti senza necessità di prenotazione. Presenti, inoltre, i tecnici di Invitalia e della Regione.