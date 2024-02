Incontro pubblico sull’arboricoltura

Da sempre attenta alla cura e alla salvaguardia del vasto patrimonio di verde pubblico, l’Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Terme promuove un incontro divulgativo sul tema ’Arboricoltura e Alberi’, che si terrà venerdì 9 febbraio dalle ore 20,30 alle 22,30 nella Sala comunale Sassi, in via F.lli Cervi 3 (ingresso dal parcheggio del supermercato di viale Roma). L’ingresso è libero e gratuito.

"È un’importante opportunità – fanno sapere dal Comune – , rivolta a tutti i cittadini interessati, in particolare a chi desidera imparare a curare al meglio le piante nei propri giardini, o a chi semplicemente vuole saperne di più su questo affascinante argomento, oltre naturalmente agli operatori del settore (la partecipazione all’incontro è valida per i crediti formativi dell’Ordine degli Agronomi)". A condurre l’incontro sarà Stefano Tedioli, arboricoltore certificato da 30 anni ed european tree worker, che illustrerà in modo davvero semplice e accessibile a tutti quali sono le "figure di riferimento e i metodi di analisi e cura delle alberature per una gestione consapevole del patrimonio verde".