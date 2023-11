Incontro su Don Milani e la scuola

Oggi dalle 17 alle 19.30 nella biblioteca comunale di Imola (via Emilia, 80), nell’ambito dell’iniziativa nell’Aula Magna dell’Istituto ‘Cassiano da Imola’, si tiene l’incontro dal titolo "Una scuola è di qualità ‘se non si leva di torno i Gianni’: disuguaglianza, merito, inclusione nella scuola dopo don Milani", con Giuseppe Bagni, insegnante, membro dell’associazione per il centenario di Don Milani – Firenze. L’incontro sarà preceduto da un intervento musicale della ‘Band d’Istituto Paolini-Cassiano’, diretta dalla professoressa Silvia Telloli. A seguire ‘La scuola che vorrei’, video- testimonianza degli studenti dello stesso Istituto, presenta la professoressa Chiara Billi.

Il ciclo di quattro incontri è stato realizzato in occasione dei 100 anni dalla nascita di don Lorenzo Milani, su iniziativa dell’Istituto comprensivo 2, Comune di Imola e Cisst (Centro integrato servizi scuola-territorio), con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

La settimana prossima, venerdì 17, all Teatro dell’Osservanza, si terrà l’ultimo appuntamento, un incontro con lo scrittore Eraldo Affinati, dal titolo ‘Le passioni di un insegnante – scrittore: da don Milani alla Scuola Penny Wirton’.