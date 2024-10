Incontro sulla storia dell’olivo

‘L’olivo nel territorio imolese da ieri a oggi - I documenti raccontano’ è il titolo di un’interessante iniziativa in programma domani pomeriggio alle 17 nel salone grande di Palazzo Sersanti. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Giuseppe Scarabelli di Imola in collaborazione con la sezionale locale dell’Archivio di Stato di Bologna, il Comune e la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

Il programma prevede i saluti di Caterina Fontanella, dirigente della sezione imolese dell’Archivio di Stato di Bologna, e a seguire la conservazione con Liliana Vivoli (nella foto), presidente dell’associazione culturale Giuseppe Scarabelli di Imola e già responsabile della sezione imolese dell’Archivio.

L’incontro si inserisce nel programma del Baccanale 2024 che ha per tema ‘Un filo d’olio’ e vuole portare a conoscenza della produzione dell’ulivo nel territorio imolese presentando i documenti che trattano il tema e che sono presenti nell’Archivio di Stato di Imola. Gli stessi documenti possono essere visti e consultati nella sede della sezione stessa, al civico 6 di via Verdi, in centro storico, dove sono custoditi grazie a una mostra.

Il percorso espositivo sarà aperto proprio domani dalle 18 alle 21 e sarà poi visitabile per tutto il periodo del Baccanale, in via Verdi, il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 15 e il mercoledì dalle 10 alle 16.30. Ingresso libero. Per informazioni: sezione di Archivio di Stato di Imola – via Verdi, 6 – numero di telefono 0542 30316; e-mail: as-bo.imola@cultura.gov.it.