"Incrocio pericoloso" Ecco una nuova rotonda

La giunta ha deciso di procedere con la realizzazione di una rotatoria all’incrocio fra le vie Montericco-Vivaldi-Mascagni e di una platea rialzata all’incrocio tra le vie Punta e Marie Curie. Due aree in cui si registrano frequenti incidenti a causa delle elevate velocità sul rettilineo da via Montericco a via Vivaldi, oltre che su via Punta in prossimità di una semicurva della via stessa. Gli interventi costeranno 60mila euro per realizzare la rotonda all’incrocio tra le tre vie citate, la realizzazione di mille metri quadrati di platea rialzata con tappeto d’usura e relative rampe, la realizzazione di un tratto di ciclabile sul lato nord-ovest della rotatoria, tale da mettere in sicurezza le manovre di attraversamento di pedoni e ciclisti su quel lato della nuova rotatoria. Poi le fogne e l’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale alla nuova conformazione dell’incrocio. In quest’area è previsto anche la fornitura e posa in opera di un nuovo punto luce sul lato nord ovest per migliorare l’attuale impianto di illuminazione. Inoltre è compresa la realizzazione della platea rialzata di 350 metri quadrati tra le vie Punta e M. Curie, con conseguente adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale e delle fognaure.

La necessità di entrambi gli interventi è emersa da un confronto condiviso con i cittadini che è stata accolta e assunta in un’ottica più generale di ascolto e partecipazione che l’amministrazione comunale vuole perseguire. Uno sorto nell’ambito degli incontri sull’area sportiva in via Punta, l’altro era stato segnalato alla giunta durante gli incontri aperti alla cittadinanza per la presentazione del bilancio comunale in primavera.

"La realizzazione della rotatoria e della platea rialzata sono interventi ritenuti prioritari per migliorare la sicurezza della viabilità", spiegano il sindaco Marco Panieri e l’assessore ai Lavori Pubblici Pierangelo Raffini: "L’incrocio tra le vie Montericco, Vivaldi e Mascagni e il tratto di via Punta erano già stati attenzionati per la loro pericolosità e la forte velocità registrata in quei due punti. Abbiamo richiesto di partire con i lavori al più presto: saranno completati entro il 15 settembre. Fermo restando l’imprescindibile rispetto delle norme del Codice della strada e la più opportuna prudenza durante la circolazione, il nostro sforzo continua a essere quello di conciliare una viabilità scorrevole, comporre sempre più una città connessa e di prossimità anche tramite la mobilità dolce e ridurre, conseguentemente, la pericolosità delle strade".

A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo Area Blu provvederà immediatamente all’affidamento e alla realizzazione dei lavori; l’amministrazione assicura che i lavori verranno completati entro il 15 settembre.