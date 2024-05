Incuria a ’La Coccinella’. L’erba sovrasta le panchine: "Responsabilità della coop"

di Claudio Bolognesi

Gli scatti lasciano davvero poco spazio all’immaginazione. Una sorta di foresta che sovrasta anche le panchine, rendendo inutilizzabile l’intero spazio esterno alla casa comunale protetta "La Coccinella". Il post, corredato da foto che, appunto, non lasciano spazio all’immaginazione e davvero poco anche alle attenuanti, è finito sulla pagina di "Castello Report", e ha scatenato l’indignazione di tanti castellani. "Da non credere", "che vergogna", alcuni dei commenti enunciabili, mentre altri utenti hanno posto la più ovvia delle domande: "Ma la competenza della cura del verde della casa protetta comunale di chi è, del comune o di chi l’ha in gestione?".

Ebbene, alla domanda ha risposto proprio il comune ieri, e nello specifico il sindaco Fausto Tinti, dopo una ricognizione con gli uffici ambiente e lavori pubblici. "La cura del verde è a carico della cooperativa Elleuno che ha in gestione la casa protetta", esordisce, spiegando che della situazione è stato avvisato in primis proprio dai parenti degli anziani ospiti della struttura. "Sono stato avvicinato nei giorni scorsi da una parente di un ospite che mi ha segnalato la situazione, chiedendo di fare qualcosa per risolverla". A quel punto il primo cittadino si è messo in contatto con l’ufficio del verde pubblico per capire se la competenza fosse comunale, ricevendo risposta negativa. "Visto che la cura del verde interna alla casa protetta non è di nostra competenza, ho provveduto a chiedere all’ufficio dei lavori pubblici di contattare celermente la cooperativa Elleuno chiedendo di ovviare a questa situazione che non è ovviamente accettabile per gli ospiti di una casa protetta", commenta il sindaco.

"Le tante piogge del periodo? Hanno creato problemi anche ai nostri giardinieri nella cura del verde di capoluogo e frazioni, per esempio attorno al Mariver c’è una larga fetta di erba tagliata e uno spicchio rimasto incolto causa una forzata interruzione per pioggia. Al Mariver però parliamo di una superfice ampissima, non certo paragonabile al giardino di una casa protetta come ‘La Coccinella’", conclude il primo cittadino.