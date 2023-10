Incuria, Bellosi va all’attacco: "Magazzino a cielo aperto in centro"

Sedie e assi accatastati al muro della Parrocchia in via Matteotti, all’angolo con piazza Acquaderni. La denuncia arriva da Giovanni Bellosi del comitato ‘La voce di chi non ha voce’, che non nasconde la delusione per una situazione, dice, "che perdura da troppo tempo, e il Comune fa finta di non vedere". Ecco, l’aspetto che più fa stizzire Bellosi è proprio l’immobilità "di fronte a una situazione che conosce perfettamente. Basta affacciarsi ai davanzali del Municipio per una perfetta visuale dell’angolo dove ci sono le transenne che delimitano lo spazio che ospita sedie e assi". Quello che Bellosi definisce "un deposito a cielo aperto nel cuore della città" è, o doveva essere, "qualcosa di momentaneo, e in questo caso nessuno avrebbe lamentato il pur poco gradevole ammassamento. L’avremmo capito se fosse servito temporaneamente per sistemare sedute e tavoli nel corso del lungo Settembre Castellano che ospita punti di ristoro e palchi in diverse zone del centro storico, ma ormai è diventata una costante durante tutte le stagioni". Talmente abituale che l’angolo delimitato da transenne tra via Matteotti e piazza Acquaderni è stato usato "anche da alcune attività commerciali ne hanno approfittato, giustamente viene da dire, per metterci sedie dei loro dehors, sfruttando probabilmente la comodità di non dover posizionare arredi vari ogni sera nel loro locale". Bellosi assicura di aver anche interpellato "informalmente", precisa, esponenti comunali e della Pro Loco, avendo ricevuto una risposta "che mi ha lasciato interdetto. Mi hanno detto che nel caso abbia qualcosa in contrario, posso provvedere ad avviare una raccolta firme, rifacendosi forse alle raccolte di firme che ho fatto in passato per la Fegatella o altri problemi", sostiene.

Nel cumulo, aggiunge, "si trovano oltre a sedie e assi anche un braciere con ancora all’interno la cenere, utilizzato per la cottura degli spiedini per il Settembre Castellano. Dal punto di vista del decoro non è il massimo. E che me l’abbiano fatto notare dei turisti due giorni, è forse ancora peggio".

Claudio Bolognesi