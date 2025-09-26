Incursione al supermarket. Ladri in fuga a mani vuote

Brutto risveglio, quello di ieri, per i dipendenti dell’MD di Medicina che, al loro arrivo sul posto di lavoro, hanno trovato alcuni ambienti del supermercato messi a soqquadro da alcuni ladri, intrufolatisi nella notte tra mercoledì e giovedì. I fatti sono avvenuti al discount MD che si trova sulla via San Vitale Ovest, al civico 454. I ladri, però, se ne sono andati a mani vuote: non hanno fatto in tempo a rubare denaro grazie al pronto intervento di un equipaggio della vigilanza Coopservice che li ha messi in fuga. Ma torniamo ai fatti, per quanto si è potuto ricostruire finora: alcuni ignoti, almeno tre e travisati in volto, si sono introdotti al discount MD di Medicina, avendo, si presume, come obiettivo la cassaforte.

I malviventi, stando ai rilievi condotti nella mattinata di ieri dai carabinieri, si sarebbero calati da un lucernario nella zona della panetteria. Da lì, seguendo le poche tracce del loro passaggio, si sarebbero diretti al box informazioni, cercando di raggiungere la cassaforte dello store. Lungo il percorso i ladri hanno danneggiato alcuni sensori dell’impianto anti-intrusione e hanno reciso, probabilmente con un flessibile, il dispositivo antisismico del ’mezzo forte’, componente della cassaforte. I malviventi, probabilmente, si sono allontanati per l’arrivo di una pattuglia della vigilanza Coopservice.

Con loro, poi, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza di Medicina che, attualmente, stanno svolgendo le indagini del caso per risalire agli autori di questo tentativo di furto con scasso. Il modus operandi fa pensare che i malfattori possano essere gli stessi che hanno agito nella notte precedente, ovvero quella tra martedì e mercoledì, all’Obi di Imola in località Zello. Anche in quel caso solo tanti danni, ma nulla è stato portato via.

Per il prosieguo delle indagini verranno visionati, dalle forze dell’ordine, i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per capire come siano arrivati, in quale direzione siano scappati e con quali mezzi. C’è il sospetto, visto come hanno fatto effrazione del supermercato, che si possa trattare di persone che conoscono bene gli spazi e che sapessero come muoversi e dove dirigersi una volta dentro al supermercato. Il colpo potrebbe essere andato a vuoto per l’arrivo tempestivo di Coopservice.

Zoe Pederzini