Indagine della Procura: spariti 200mila euro dai conti di Area Blu

Imola, 22 febbraio 2025 – Dai conti di Area Blu sono spariti 200mila euro. E c’è un’indagine in corso per accertare le responsabilità di quanto accaduto. Oltre alla Procura, si muove però anche la stessa società partecipata dal Comune, che attraverso il direttore generale Emanuele Rocchi si dice al lavoro per compiere “ogni azione utile per tentare di recuperare quanto, si presume, le sia stato indebitamente sottratto”.

La questione ha radici profonde. Nella nota integrativa allegata al bilancio 2023 di Area Blu, pubblicato la scorsa estate, alla voce ‘Oneri diversi di gestione’ si parla infatti di “circa 200mila euro di sopravvenienza passiva derivante dal ripristino delle fatture da ricevere a seguito di registrazioni non chiaramente identificate e per le quali sono in corso ulteriori indagini”.

Insomma, nonostante il bilancio sia stato chiuso in attivo (utile netto di 199.993 euro), c’è un ammanco. Lo si evince anche dalla relazione allegata ai conti dell’esercizio 2023. “Sono state identificate tre registrazioni contabili, effettuate una ad agosto 2022 e due ad aprile 2023, che movimentano i saldi banca – si legge nel documento – e per le quali non è ancora stato possibile risalire al motivo della genesi dei pagamenti ed al destinatario degli stessi”.

E ancora: “Le verifiche interne svolte non hanno consentito, ad oggi, di individuare documenti (fatture/contratti) a supporto di tali pagamenti e, non avendo ulteriori mezzi a disposizione per risalire al destinatario dei bonifici, la società si è attivata al fine di accertare l’esistenza di eventuali responsabilità”.

Il caso resta sottotraccia per alcuni mesi. A gennaio di quest’anno, il consigliere comunale Simone Carapia (Fratelli d’Italia) presenta però una richiesta di accesso agli atti. Rispondendo in questi giorni all’esponente di opposizione, il dg Rocchi assicura di aver agito “con tempestività e nella massima trasparenza” e di aver informato della questione gli organi societari, quelli di controllo, i soci, le autorità giudiziarie e la Corte dei conti.

“La questione prende avvio nei primi mesi del 2024, quando a seguito del rafforzamento dell’area amministrativa e dell’avvicendamento del responsabile, nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla redazione del bilancio 2023, i vertici aziendali hanno dato mandato di riverificare approfonditamente la contabilità aziendale per confermarne la correttezza – ricostruiscono oggi da Area Blu – facendo così emergere, in particolare, due pagamenti effettuati a un beneficiario che non risulta tra i fornitori dell’azienda, per un importo complessivo di circa 200mila euro, diluiti nell’arco di un anno”.

Alla luce di quanto emerso, la Spa fa sapere di essersi “attivata formalmente con richieste alle banche per ottenere l’identità del beneficiario”, oltre a presentare formale denuncia e a segnalare l’accaduto alla Corte dei Conti.

“Fino a questo momento, le esigenze di tutela dei procedimenti in corso hanno imposto un doveroso riserbo – concludono da Area Blu –. Tuttavia, negli ultimi giorni, la società ha dato impulso anche all’ultima delle iniziative volte al recupero delle somme sottratte, facendo venire meno le ragioni di riservatezza e la conseguente consegna del silenzio. La recente formale individuazione del destinatario dei bonifici ha spinto la società a rendere pubblico l’accaduto, poiché determinata ad agire con la massima trasparenza, nella convinzione di avere sempre agito con estrema correttezza e celerità”.