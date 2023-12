Indimenticabile Senna. La mostra ‘Magic’ dà il via agli eventi a 30 anni dalla morte

Al via oggi la lunga serie di iniziative per ricordare la morte di Ayrton Senna da Silva. Il Primo maggio 2024 saranno infatti 30 anni dalla scomparsa dell’indimenticato campione brasiliano. Una ricorrenza che il territorio intende celebrare con varie iniziative, la prima delle quali è in programma appunto oggi a Castel San Pietro, dove nella Sala espositiva di via Matteotti, 79.alle 17 sarà inaugurata la mostra fotografica ‘Magic’, curata da Mirco Lazzari e Angelo Orsi. In esposizione, fino a fine febbraio (fino al 31 dicembre tutti i giorni dalle 15 alle 18, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12), foto inedite del grande pilota di San Paolo realizzate da Lazzari e Orsi. Saranno 60 le foto in mostra a Castel San Pietro, un numero non casuale dal momento che il 1960 è l’anno di nascita di Senna. Poi l’allestimento si sposterà a Imola (inaugurazione il 21 marzo, giorno di nascita del pilota), dove si arricchirà di ulteriori 34 scatti inediti, a comporre il numero 94, l’anno della tragica morte in seguito al terribile incidente sul circuito del Santerno.

La mostra itinerante darà pertanto il via all’anno celebrativo dedicato al campione di San Paolo, che vedrà la realizzazione di numerose iniziative di concerto tra i Comuni di Imola e Castel San Pietro, la Città metropolitana di Bologna e la Regione Emilia-Romagna. Insieme a lui, non mancheranno le occasioni per ricordare anche Roland Ratzenberger, il pilota austriaco che morì sulla pista dell’Enzo e Dino Ferrari il 30 aprile, in occasione delle prove del Gran Premio di San Marino del 1994.

"Da tempo lavoriamo, come enti pubblici insieme ai territori, all’Autodromo e la Regione per costruire le celebrazioni del trentennale della morte di Senna – dichiara il sindaco di Imola, Marco Panieri -. Ci prepariamo ad entrare nel vivo con questa mostra a Castel San Pietro, dove Ayrton amava soggiornare durante i Gp a Imola. Da qui si costruirà un percorso, itinerante, lungo tutti i luoghi significativi, fino all’Autodromo, che sarà il fulcro delle iniziative per ricordare Ayrton, non solo il primo maggio, ma durante tutto l’anno".

Elena Penazzi, assessora all’Autodromo, chiama a raccolta i fan del campione. "Sentiamo la vicinanza di tantissime persone alla figura di Senna – ricorda –. Per questo abbiamo deciso di raccogliere immagini e ricordi scritti di chi era a Imola il primo maggio 1994. È già possibile inviare foto e testi alla mail senna30@comune.imola.bo.it. In occasione del 1° maggio 2024, creeremo una zona dedicata per esporre tutti i contributi dei tifosi che arriveranno".

Il lavoro di squadra per ricordare Senna travalica, come detto, i confini imolesi. Secondo Mattia Santori, presidente di Territorio turistico Bologna-Modena, "come comunità che per ultima ha avuto l’onore di abbracciarlo abbiamo il dovere di stringerci intorno al suo ricordo, per noi e per tutti quei tifosi che nel 2024 si preparano a venire sul nostro territorio, che è stato anche il suo".

Si comincia oggi in un territorio che con il campione ha avuto sempre un legame speciale. "Senna, che amava Castel San Pietro Terme e vi soggiornava durante i periodi di gara a Imola, rappresentava per tutti noi un sogno, un sogno gentile – ricorda il sindaco castellano, Fausto Tinti –. Attraverso gli scatti di Lazzari e Orsi, ripercorreremo la grandezza dell’uomo e le emozioni che abbiamo vissuto seguendo le sue prodezze da pilota sul circuito di Imola e su quelli di tutto il mondo e ritorneremo, grazie a essi, un po’ bambini e con la consapevolezza che la vita è sì breve ma anche ricca di piccoli e non trascurabili attimi di magica eternità".