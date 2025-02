Inferno di fuoco a Toscanella. Distrutto un deposito di fieno. Fiamme avvistate dall’A14

Il fumo ha reso più densa l’aria nella notte di Toscanella. Fiamme e lingue di fuoco, un incendio di vaste proporzioni – tanto da essere notato persino dagli automobilisti di passaggio in autostrada – ha avvolto un grande deposito di balle di fieno nell’area fra via Bagnarola e via di Mezzo, a nord della via Emilia. L’allarme è arrivato presto da parte di moltissimi cittadini e non solo, che a partire dalle 19 di ieri hanno avvertito i vigili del fuoco mentre il rogo si mangiava rapidamente la struttura.

I pompieri hanno lavorato a lungo, praticamente tutta la notte, per estinguere le fiamme alimentate dalla paglia e per salvaguardare le strutture più vicine in modo che l’incendio non si estendesse anche ad altri depositi della zona non troppo distante dalla via Emilia.

Importante il dispiegamento di forze impiegato dai caschi rossi per combattere l’incendio. Sul posto sono arrivate diverse squadre, prima dalla caserma di Imola, poi anche da San Lazzaro, da Fontanelice e da Bologna con qualche decina di uomini impiegati assieme.

Sul posto erano presenti anche i carabinieri della compagnia di Imola agli ordini del comandante Domenico Lavigna.

Sconosciute – a ieri sera – le cause scatenanti del rogo, che in poco tempo ha completamente divorato la struttura sostenuta da alcune impalcature metalliche. Da quanto si apprende non sarebbero rimaste coinvolte persone, ma si saprà di più con gli accertamenti odierni da svolgersi alla luce del sole.

Intanto ieri sera sono giunte a pioggia le segnalazioni ai vigili del fuoco e anche ai telefoni della redazione del nostro giornale. Persino gli automobilisti che stavano percorrendo l’autostrada A14 hanno avvistato "fiamme e una colonna di fumo fra Castel San Pietro e Imola", appunto il vasto rogo che ha colpito il capannone pieno di migliaia di balle di fieno e tanto ha fatto preoccupare i passanti.

g. t.