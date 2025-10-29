Informatica, ecco un corso gratuito: "Non lasciamo indietro nessuno"

A Dozza è pronta a partire la quarta edizione del corso gratuito di informatica ‘Incontri ravvicinati con il computer e lo smartphone’ per contrastare la piaga sociale del digital-divide. Un’esperienza che fa parte della co-progettazione di welfare generativo ‘...E noi ci siamo...’ alimentata dal municipio insieme all’associazione ‘Giorgio Rambaldi’. Un’opportunità gratuita, a libera partecipazione, in partenza con il pre-corso del 3 novembre. Poi, ecco i tanti appuntamenti in calendario il lunedì e mercoledì per un massimo di 20 utenti in presenza e 5 collegati da remoto: 10, 12, 17, 19, 24 e 26 novembre e 1, 3, 10, 15, 17, 22 e 29 dicembre. Ma non è tutto. Il 2026 si aprirà il 5 gennaio e proseguirà il 7, 12, 14, 19, 21, 26 e 28. Un totale di ventidue sessioni di lavoro gestite da volontari scelti tra docenti, professionisti del settore e assistenti qualificati, dalle ore 18 alle 20, in programma alla sala comunale ‘G. Martelli’ di Toscanella. Dal corso base, con i primi rudimenti per prendere confidenza con la materia, fino ai programmi di videoscrittura, di calcolo, posta elettronica, web e social.

Stessa cosa per lo smartphone ma, in questo caso, le lezioni saranno solamente in presenza. La novità, invece, è quella dei laboratori di esercitazione e di approfondimento su indicazione dei corsisti rispetto ai temi più importanti. Tra i punti di forza del progetto c’è anche il ‘Doposcuola informatico potenziato’ con volontari a disposizione degli utenti nel punto di azione di ‘…E noi ci siamo…’ a Toscanella per ripassare le lezioni e approfondire gli argomenti trattati. Qualche esempio? Attivazione ed utilizzo del fascicolo sanitario, gestione dello Spid, prenotazione degli appuntamenti on line, partecipazione a bandi e molto altro ancora. Consigliata la pre-iscrizione via mail (enoicisiamo@gmail.com) o telefono (331.3306373 - 388.7936644) fino al 10 novembre.

"Chi è escluso dal digitale rischia sempre più di trovarsi in una condizione di ineguaglianza, con preclusioni a diritti ed opportunità, e questo genera un danno socio-economico e culturale – spiega Giuseppe Moscatello, assessore alla Cultura e all’informatizzazione di Dozza –. La nostra è stata una visione pionieristica messa in campo ben prima che gli enti pubblici ricevessero input governativi sul comparto. Questi corsi sono possibili grazie all’impegno di persone competenti e formate che hanno scelto di dedicarsi con altruismo alla propria comunità".