Inizia la corsa al Gran premio . Biglietti in vendita da lunedì : "F1, pronti per le emozioni"

"Preparati a vivere le emozioni della Formula 1". Con un messaggio di poche righe via social, confermato da una comunicazione altrettanto asciutta pubblicata sul proprio sito Internet, l’Autodromo ha annunciato ieri l’attesa apertura delle vendite dei biglietti per il Gran premio del 17-19 maggio 2024. Il via libera scatterà lunedì a mezzogiorno. Ed è probabile che, tra oggi e domani, vengano svelati dettagli su prezzi, settori e modalità di acquisto dei tagliandi.

Dovrebbe comunque ripetersi quanto già accaduto lo scorso anno, con un primo stock limitato ad alcune migliaia di biglietti (nel 2022 furono 8mila) messi sul mercato per invogliare gli appassionati a scegliere il Gran premio di Formula 1 come regalo da mettere sotto l’albero di Natale. Rispetto a dodici mesi fa, stavolta siamo in anticipo di un paio di settimane sulla tabella di marcia. Quella che non cambia è invece la piattaforma scelta da Aci (responsabile della procedura) per la vendita dei biglietti: sarà anche quest’anno Ticketone.

Bisogna capire se ci saranno quei ritocchi che avevano caratterizzato anche i tagliandi di ingresso (poi rimborsati, visto l’annullamento causa alluvione) al Gran premio 2023.

Un balzello, quello, che tuttavia aveva risparmiato i settori popolari. Per il resto, tutto lascia pensare che verrà replicato in blocco lo schema che doveva essere adottato anche per la gara della scorsa primavera. Cinque tribune nel settore centrale: tre fisse e due provvisorie.

In questo che è il settore 1, il più costoso, i biglietti nel 2023 andavano dai 120 euro del venerdì ai 660 euro della domenica, passando per i 250 euro del sabato (abbonamento weekend 850 euro). C’è poi il settore 2, che almeno lo scorso maggio comprendeva le tribune della Tosa, buona parte delle Acque minerali e la curva Gresini (ex Variante Alta). I prezzi, in questo caso, andavano dai 90 euro del venerdì ai 300 euro della domenica, mentre il biglietto del sabato costava 150 euro (abbonamento 400 euro).

Poi, scendendo di costo, il settore 3+: c’erano dentro due delle tre tribune provvisorie alla variante Villeneuve, un’altra alle Acque minerali e un’altra ancora alla Gresini.

I prezzi: 80 euro venerdì, 130 sabato e 260 della domenica (abbonamento 350 euro) E ancora il settore 3, con le tre tribune della Rivazza e la prima della Variante Villeneuve: 50 euro venerdì, 100 sabato e 200 domenica (abbonamento 270 euro). Poi il settore 4, con i prati della Tosa e della Rivazza: 50 euro venerdì, 60 sabato e 90 domenica (abbonamento 110 euro).

Infine il settore 5, quello riservato ai possessori di un biglietto circolare, che potevano muoversi liberamente dietro le reti dalla zona compresa tra l’ultima tribuna centrale e l’inizio della Tosa; e dalle Acque minerali all’inizio della Rivazza.

Prezzo: 50 euro venerdì, 60 sabato e 75 domenica; abbonamento 90 euro.

Prezzi dimezzati, in tutti i settori, per i minori di 12 anni.

Sono invece in vendita, ormai da settimane, i biglietti per il Wec – World endurance championship del 19-21 aprile 2024. I prezzi, per l’appuntamento che segnerà l’inizio della nuova stagione dell’Autodromo, sono decisamente inferiori rispetto a quelli della Formula 1.

La prevendita per la ‘6 Ore di Imola’ prevede tre fasce: la prima fino al 31 dicembre 2023; la seconda dall’1 gennaio al 12 aprile e la terza dal 13 aprile 2024. Ci sarà anche la possibilità di accedere al paddock.

In questa fase, i prezzi (posto unico) vanno dai 21,50 euro del venerdì ai 42 euro della domenica, passando per i 31,50 euro del sabato. Riduzioni per studenti e over 65. Ingresso gratuito fino a sei anni. Abbonamenti a prezzi scontati.