Iniziativa di solidarietà. Concerto baratto: il biglietto si paga con generi alimentari

Uno spettacolo al quale si accede senza biglietto, ma portando all’ingresso olio, carne in scatola o passata di pomodoro. Dopo aver fatto tappa in varie città italiane, arriva anche a Imola il ‘Concerto baratto’ del maestro Maurizio Mastrini. Appuntamento venerdì 6 ottobre alle 21 al teatro dell’Osservanza.

L’evento, che ha il patrocinio del Comune, si realizza su iniziativa e grazie al sostegno di TeaPak e nasce da un’idea di Mastrini. Pianista e compositore di fama internazionale, dal 2015 il maestro porta in un tour dedicato al progetto in diverse città italiane, gli ha permesso di raccogliere complessivamente 100 quintali di prodotti di prima necessità poi devoluti in beneficenza.

Il ‘Concerto baratto’ è un infatti concerto solidale: come già accennato, al pubblico non viene chiesto di acquistare un biglietto ma di portare, in dono, prodotti di prima necessità. Si accede al teatro su prenotazione whatsapp al 347.422.03.05 o via mail [email protected]

Tutti i prodotti raccolti saranno devoluti all’associazione ‘No sprechi’, che insieme a TeaPak si è unita per un’importante azione di aiuto al territorio.

"Sono felicissimo di riprendere dopo circa un anno e mezzo una data del concerto Baratto, evento a cui sono legatissimo perché mi permette, attraverso la mia musica, di poter porgere una mano a chi in questo momento è in difficoltà", racconta Mastrini, tra i pianisti italiani in testa alle classifiche internazionali per visualizzazioni in Rete.

"I prodotti che consigliamo al pubblico di portare sono quelli a lunga conservazione, a partire da olio extravergine di oliva, olio di semi, biscotti e merendine, carne in scatola, pasta, riso, legumi, passata di pomodoro, tonno, farina, zucchero e prodotti per l’igiene personale e per la casa – sottolinea Alfonso Bottiglieri, presidente dell’associazione ‘No Sprechi’ -. Noi ogni mese diamo risposta a circa 400 nuclei famigliari, per un totale di oltre 1.100 persone, di cui 192 con disabilità e 42 che in precedenza hanno subito violenza".

L’iniziativa è sostenuta dalla TeaPak. "La formula del ‘Concerto baratto’ incontra pienamente la nostra volontà di diffondere il concetto di cultura in diverse sue accezioni – dichiara Mirella Di Girolamo, referente dell’azienda imolese – . Abbiamo un disperato bisogno di riappropriarci della nostra umanità, in ogni singolo istante della nostra vita, del nostro lavoro, delle nostre relazioni, del nostro modo di percepire il mondo, le cose e le persone".

Venendo infine alla giunta, gli assessori Giacomo Gambi (Cultura) e Daniela Spadoni (Welfare) sottolineano invece come l’evento del 6 ottobre all’Osservanza rappresenti "un’occasione di sostenere ‘No sprechi’ nella sua attività ordinaria, perché la fame si fa sentire ogni giorno. Chi pratica il dono – concludono i due amministratori – non si impoverisce mai. Donare è moltiplicare la solidarietà".