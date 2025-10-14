Iniziativa in Municipio. L’abbraccio della città a 48 giovani ucraini: "Ora una pace giusta"

Un abbraccio simbolico, quello di Imola ai 48 giovani ucraini accolti ieri mattina nella sala del Consiglio comunale, in Municipio. Un gesto di amicizia e solidarietà che vuole ribadire, anche a distanza di oltre tre anni dall’inizio dell’invasione russa, la vicinanza della città a chi vive sulla propria pelle le conseguenze della guerra.

Ad accogliere i giovani sono state le assessore Daniela Spadoni (Welfare) ed Elena Penazzi (Autodromo), assieme al presidente del Consiglio comunale, Roberto Visani, in rappresentanza dell’Amministrazione. "Ringraziamo tutte le realtà imolesi che hanno reso possibile questa esperienza di amicizia e di accoglienza", hanno affermato i tre amministratori, auspicando che "la comunità internazionale non dimentichi questa guerra e si trovi una pace giusta e duratura".

I 48 giovani arrivano dall’Ucraina e sono ospitati in questi giorni nel seminario di Montericco, dove potranno vivere un periodo di serenità al riparo dagli orrori della guerra, come auspicato dalla diocesi di Imola, promotrice dell’iniziativa insieme alle diocesi di Bologna, Faenza-Modigliana e Ravenna-Cervia. Un progetto che unisce solidarietà, spiritualità e dialogo, offrendo ai ragazzi un’occasione di incontro e di normalità dopo mesi difficili.

La mattinata imolese è stata ricca di scoperte: prima la visita agli spazi museali della città, poi il trasferimento al parco delle Acque Minerali per un momento di svago tra natura e storia. Il percorso si è concluso con la tappa all’autodromo Enzo e Dino Ferrari e la visita al monumento dedicato ad Ayrton Senna, simbolo universale di coraggio e speranza.

Un incontro, quello in Municipio, che ha assunto un valore fortemente simbolico. Non solo un saluto istituzionale, ma un messaggio di vicinanza e di memoria, in un tempo in cui il rischio dell’assuefazione al conflitto è sempre più concreto.

L’accoglienza dei giovani ucraini a Imola si inserisce in un percorso più ampio di cooperazione e solidarietà che, fin dall’inizio della guerra, ha visto la città attiva nell’ospitalità di famiglie e minori provenienti dalle zone di conflitto. Un segno di continuità che conferma la vocazione solidale del territorio e la capacità di costruire ponti di umanità anche nei momenti più difficili.