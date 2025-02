"Iniziative serali, serve più tolleranza"

Per Cristina Marani, titolare del Bar Mirella affacciato su viale D’Agostino, il quartiere è un valido compromesso residenziale per quanto riguarda verde e sicurezza: "Le criticità maggiori interessano il comparto della viabilità nelle prime ore del mattino in concomitanza con l’esodo in direzione di scuole e aziende – racconta -. La rotatoria del Sante Zennaro e tutto viale D’Agostino restano paralizzati per diverso tempo". Poi chiede più tolleranza al per chi cerca di animare con iniziative ed eventi la zona: "Facciamo una decina di serate con musica in un anno, con l’idea di alimentare l’aggregazione – sottolinea la Marani -. Servirebbe un po’ di comprensione e una certa elasticità sugli orari per non scoraggiare chi, ha ancora voglia di organizzare qualcosa per la comunità".