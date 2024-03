Innovazione digitale,. Pineapp vince la selezione

La start-up imolese Pineapp srl è risultata vincitrice di una selezione, promossa dalla Città metropolitana, per individuare tre imprese innovative in campo digitale. Nicolò Franceschi e Caterina Ambriola, rispettivamente fondatore e responsabile marketing dell’azienda sono stati ricevuti nei giorni scorsi in Comune dal sindaco Marco Panieri e dall’assessore allo Sviluppo economico, Pierangelo Raffini. "Abbiamo voluto incontrare personalmente questa start-up del territorio che si è distinta nella ‘call’ della Città metropolitana di Bologna nel progetto ‘Casa delle tecnologie emergenti’ e che sta sviluppando modelli sull’intelligenza artificiale – spiegano Panieri e Raffini – perché uno degli obiettivi dello sviluppo di questo territorio è quello di favorire la nascita anche di nuove imprese e il loro insediamento nel circondario per garantire un futuro al suo tessuto economico".