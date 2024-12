"Inopportuno far pagare la sosta all’ex Scalo Merci"

"In prossimità della stazione, dove già i posti auto sono ridotti all’osso, chiedere soldi per questo nuovo parcheggio è una decisione immotivata. Soprattutto in un momento economico come quello attuale, è inopportuno chiedere ulteriori sacrifici ai pendolari". Simone Carapia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, boccia l’arrivo dei 72 stalli per la sosta a pagamento nella zona ex Scalo merci. La novità, contenuta nel nuovo Piano sosta presentato nei giorni scorsi dalla Giunta, sarà operativa da lunedì, quando l’area a due passi dalla ferrovia sarà operativa dopo i recenti lavori di riqualificazione. "Ci hanno raccontato da Palazzo che erano pronti a fare una svolta epocale – afferma –. Hanno sbandierato tanto la gratuità per tre ore al giorno dei parcheggi della palestra Cavina, ma hanno fatto un parcheggio a pagamento nuovo da 72 posti e vogliono invadere con le strisce blu il mercato ortofrutticolo (tra proteste di tanti e petizioni varie). Sono il peggio del peggio: raccontano una cosa e ne fanno un altra". c Nel mirino di Carapia c’è anche quanto accade in comuni limitrofi come Faenza, che "in prossimità della stazione hanno parcheggi tutti gratuiti". A Imola, invece, "per l’ennesima volta i furbetti della sosta hanno colpito specialmente le nostre tasche".