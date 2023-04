Inseguimento a Imola: banditi non rispettano l’alt, paura al casello dell’A14

Imola, 21 aprile 2023 – Fuggitivi su un bolide scuro con tanto di Telepass, un casello infilato e quasi un tratto della rampa per l’A14 percorso contromano. Gli ingredienti ci sono tutti per raccontare un inseguimento quasi da film, che ieri, nel tardo pomeriggio imolese si è concluso con due catture, pochi metri dopo l’imbocco autostradale.

Tutto comincia con un’Audi, scura, e di grossa cilindrata, che non si ferma al posto di blocco dei carabinieri in prossimità del centro. Una specie di velocissimo mostro dell’asfalto, al quale è difficile star dietro praticamente con qualunque veicolo, e nella fuga pare ne abbia pure urtato qualcuno di passaggio.

Così, gli uomini dell’Arma chiedono aiuto ai colleghi della polizia. Anche un’auto degli agenti si lancia all’inseguimento del mezzo, in direzione dell’autostrada A14. A quel punto, come se non bastasse, la sbarra del casello si apre, probabilmente perché l’Audi è pure dotata di Telepass.

Ma è proprio quel momento che scatta la trappola di polizia e carabinieri. Mentre l’Audi rallenta per far alzare la sbarra del casello, l’auto dei carabinieri riesce nel sorpasso e si mette davanti ai fuggitivi per farli rallentare.

Comincia poi una manovra evasiva degli uomini in fuga: invertono il senso del veicolo e provano a scappare, infilando direttamente il casello da cui erano entrati. Ma subito dietro di loro c’è un’auto del commissariato di polizia, con la quale impatta frontalmente il mezzo dei fuggitivi e viene definitivamente bloccato. Alla guida due stranieri, che, da quanto si apprende avrebbero riportato ferite di lievi entità.

Gli occupanti, fatti scendere dall’auto, sono stati presi in consegna dalle forze dell’ordine, che avranno ora il compito di accertare la loro posizione, oltre a capire per quale motivo abbiano saltato il posto di blocco. L’auto di grossa cilindrata è stata messa sotto sequestro, e ora verrà sottoposta a una perquisizione approfondita. Nel frattempo, ieri pomeriggio, si è creato un piccolo ’ingorgo’ poco dopo il casello dell’autostrada.