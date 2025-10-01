Insieme per la Palestina. Folla al corteo in centro: "Stop al bagno di sangue"

Un messaggio chiaro e deciso per la pace è partito ieri sera da Castel San Pietro Terme. Piazza XX settembre ha ospitato un partecipatissimo sit-in, curato dall’Amministrazione Comunale per esprimere la propria solidarietà ai civili coinvolti nel conflitto in Palestina. Un momento pubblico di riflessione con al centro il valore universale della pace che si colloca nel percorso condiviso con i sindaci del Nuovo Circondario Imolese, che condanna duramente la violenza e i crimini nei confronti del popolo palestinese.

Erano presenti in grande numero cittadini, associazioni, enti e realtà sociali. A partecipare sono stati, tra gli altri, anche la sindaca castellana Francesca Marchetti, il vicesindaco Giacomo Fantazzini, l’assessora all’educazione alla pace e alla non violenza Silvia Serotti, Mirella Collina del Comitato Pace e Diritti, il presidente del consiglio comunale Riccardo Raspanti e l’assessore alle politiche comunali Claudio Carboni.

"È un momento drammatico della storia e noi non possiamo stare in silenzio – ha cominciato l’assessora Serotti, scatenando la standing ovation di centinaia di castellani –, ogni giorno che passa è un giorno in cui rischiamo di normalizzare l’ingiustizia. Siamo vicini a missioni umanitarie come la Global Sumud Flotilla e parteciperemo alla marcia PerugiAssisi. Sosteniamo con convinzione la campagna per l’assegnazione del premio Nobel ai bambini palestinesi, un gesto simbolico ma potente".

"È con molta commozione che prendo la parola in questa piazza – ha proseguito poi la sindaca Marchetti con parole forti –, dove di solito abbiamo il sottofondo delle grida dei bambini che giocano, un ricordo ormai molto lontano per Gaza. La pace è una scelta concreta e urgente e la responsabilità parte anche dai sindaci, dall’azione quotidiana dei territori. I valori testimoniati sono alla base della nostra democrazia e noi li dobbiamo salvaguardare. Non credo ci sia bisogno di definire cos’è un bambino, abbiamo bisogno di definire cos’è l’umanità di fronte a certe immagini".

Tutta la serata è stata accompagnata da bandiere della Palestina e della Pace sventolate, striscioni con slogan, applausi, cori ‘free Palestine’ e la musica di Riccardo Naldi, che ha concluso con la simbolica ‘All you need is love’.