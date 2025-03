‘Insulti’ conquista il web . Boom di visualizzazioni

Oltre 23mila visualizzazioni in quattro giorni per Insulti, il brano della star 13enne medicinese Ricki Ercidy. Il 14 marzo è uscito sulle principali piattaforme digitali il video ufficiale Insulti, un brano potente e incisivo contro il bullismo, scritto e prodotto dal giovane. In soli quattro giorni, il video ha superato le 23mila visualizzazioni, confermando il grande impatto emotivo e sociale del messaggio trasmesso dall’artista.

Dietro questo talento si cela Riccardo Callegari, giovane rapper di 13 anni che aveva già conquistato il cuore del pubblico e del coach Clementino a The Voice Kids 3; aveva dimostrato il suo grande talento e capacità vocale nel freestyle, improvvisato durante la serata, in duetto con Clementino. Inoltre, la sua incredibile performance di Lose Yourself di Eminem gli aveva garantito il super pass per la finale, posizionandosi poi tra i quattro super finalisti dello show.

Originario di Medicina, dove vive con la sua famiglia – mamma Debora, papà Mirko e la sorellina Michelle di 4 anni – Ricki è un ragazzo che unisce talento e determinazione. Studia alle medie Simoni e coltiva la sua passione per la musica attraverso un percorso strutturato: lezioni di canto col vocal coach Ruggero Ricci e corso di tastiera con Emanuele Bani della scuola di musica Enrico Larry Buttazzi. Fin da piccolo, insieme al papà, ha studiato ballo (popping e waving) alla Tommy’s Dance School. A soli 9 anni, ha iniziato a scrivere e comporre brani rap, trasformando pensieri ed emozioni in musica. Attraverso i suoi testi, Rick Ercidy affronta temi attuali parlando ai suoi coetanei con autenticità e sensibilità, trasmettendo valori di inclusione, rispetto e solidarietà. Nonostante la sua apparente timidezza, quando sale sul palco si accende la magia: grinta, passione e cuore lo rendono un vero rapper, capace di emozionare e coinvolgere.

Il suo viaggio artistico è il frutto di un impegno condiviso con la famiglia e con il supporto di tante persone e realtà del territorio che credono nel suo talento. Il futuro di Rick Ercidy è appena iniziato, ma ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per lasciare il segno.

E non potevano mancare i complimenti della vicesindaca Dilva Fava, a cui ha fatto eco il sindaco Matteo Montanari: "Il suo brano è un inno contro il bullismo. All’apparenza timido, Rick si trasforma quando sale sul palco: grinta, cuore e passione lo rendono un vero rapper. A quando un concerto anche qui a casa, a Medicina?", si domandano dalla giunta.

