Insulti online alla figlia di Ilenia Fabbri, hater 54enne dovrà risarcirla

Imola, 27 febbraio 2025 – Ha scelto la strada dell’accordo risarcitorio tra le parti la 54enne di Imola finita nei guai per aver insultato Arianna Nanni, la figlia di Ilenia Fabbri, uccisa quattro anni fa a Faenza dall’ex marito nonché padre della giovane.

La vicenda risale al 6 febbraio 2021, quando la donna fu ammazzata nella sua abitazione da un sicario assoldato dall’ex marito da cui lei si stava separando.

Nel caos delle prime indagini, la figlia della vittima aveva difeso il padre, Claudio, che all’epoca era solo indagato ma fu poi condannato all’ergastolo insieme a Pierluigi Barbieri, riconosciuti rispettivamente come mandante ed esecutore del delitto.

La sua posizione aveva scatenato un’ondata d’odio sul web, con decine di commenti offensivi e denigratori nei confronti della giovane che quella mattina era stata prelevata dal padre all’alba per andare a ritirare un’automobile. A processo finira’ un 39enne di Forlimpopoli mentre la 54enne di Imola ha optato, come detto, per un accordo risarcitorio tra le parti. Una terza persona, residente da anni a Londra, ha ricevuto un rinvio del processo per verificare l’avvenuta notifica.

A gennaio 2024 la Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi delle difese e sono così confermate le due condanne all’ergastolo per Pierluigi Barbieri, considerato il sicario e reo confesso del delitto, e Claudio Nanni, ex marito della vittima.

Fabbri era stata uccisa attorno alle 6 non appena la figlia Arianna, che viveva con lei a settimane alterne dopo la separazione, era uscita di casa con il padre per andare a ritirare un’auto comperata a Osnago (Lecco). Secondo le indagini della polizia – squadra Mobile di Ravenna, Sco di Roma e Commissariato di Faenza – coordinate dai Pm Daniele Barberini e Angela Scorza, si trattava solo di un alibi costruito ad arte da Nanni per consentire a Barbieri, alias ‘Lo Zingaro’ di avere campo libero. Ma in realtà quella notte l’allora fidanzata di Arianna – una coetanea di Imola – era rimasta nell’abitazione, potendo così subito lanciare l’allarme e facendo in parte saltare i piani. Per la Procura di Ravenna il movente è stato economico.