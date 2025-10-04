Insulti social a Scozzoli: "Ho criticato l’assalto alla stazione di Bologna. Non si protesta così"

"Mi devono spiegare cosa c’entrano i mattoni sui binari e gli assalti alle stazioni con il sostegno al popolo di Gaza". E’ il pensiero di Fabio Scozzoli, nuotatore con un palmares di medaglie da ’fare invidia’, che, nel pomeriggio di giovedì, in viaggio in treno da Firenze a Bologna, è rimasto bloccato per ore a causa del blocco provocato dai manifestanti alla stazione centrale di Bologna.

Un pensiero che l’atleta ha affidato anche ai social ricevendo ’in cambio’ una serie di pesanti insulti che, però, non scalfiscono minimamente la sua tempra. "Ho già perso qualche follower – commenta Scozzoli –, ma la cosa non mi fa né caldo né freddo. Mi hanno insultato pesantemente senza nemmeno capire il senso delle mie parole".

Scozzoli infatti ribadisce l’importanza della mobilitazione del popolo palestinese. Una mobilitazione che, però, per il nuotatore, non deve sfociare nella lunga serie di danneggiamenti a cui si sta assistendo in queste ore dal Nord al Sud Italia.

"Non è che spaccando vetrate o rischiando di fare deragliare treni mettendo mattoni sui binari che si aiutano i bambini di Gaza – incalza l’atleta imolese –. Ma, evidentemente, ci sono persone che non la pensano così".

Scozzoli, infatti, è rimasto colpito dalle risposte ricevute dai ’soliti’ odiatori da tastiera. "Mi hanno detto che la violenza è necessaria perché altrimenti nessuno ti ascolta – spiega il nuotatore –. Una tesi che, personalmente, rifiuto con tutta la forza. Non è danneggiando i beni pubblici o privati o, peggio ancora, mettendo a rischio la vita di altre persone con azioni sconsiderate che si risolvono i problemi. Anzi si rischia l’effetto contrario catalizzando l’attenzione dei cittadini su questi atti di violenza e non sull’importanza dell’impegno comune per trovare una soluzione di pace e giustizia per il popolo palestinese".

Scozzoli, proprio per chiarire le sue idee, nella giornata di ieri, ha postato sui social una bella immagine della manifestazione che si è svolta in città per la Palestina. Un corteo pacifico che, come confermano le forze dell’ordine, si è svolto senza creare alcun tipo di disordine.

"E’ questo il modo giusto di protestare e di farsi sentire – conclude Scozzoli –. Una piazza bellissima con tanti bambini per dire basta a violenza e guerre. Spero che da Imola, come anche da altre città d’Italia, parta questo importante messaggio".

Un messaggio di pace condiviso anche dall’atleta che, nonostante le tante cattiverie ’gratuite’ ricevute nelle scorse ore, non intende procedere con alcuna denuncia.