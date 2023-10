Intelligenza artificiale, i segreti di ChatGpt

Questa sera alle 20.30 alla Biblioteca comunale di Imola (via Emilia, 80) incontro dal titolo ‘Intelligenza artificiale - Uno strumento per un uso responsabile’. L’incontro sarà dedicato a ChatGpt, l’applicazione in grado di generare risposte sofisticate alle domande degli utenti, proponendo testi di qualità sorprendentemente alta. Da qualche tempo è al centro dell’attenzione dei media e del dibattito sul ruolo che tale tecnologia può svolgere nel nostro lavoro, nella vita scolastica dei nostri figli e nelle università. Sarà Franco Callegati (UniBo) a fare il punto su questi temi, sottolineandone rischi e opportunità.