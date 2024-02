Intelligenza artificiale, incontro con la docente dei Lions

Una serata originale e molto partecipata quella organizzata dai Lions Club Val Santerno e Castel San Pietro Terme sul tema dell’intelligenza artificiale, tenutasi all’hotel Molino Rosso. L’argomento è stato trattato in modo ampio ed esaustivo da Daniela Tafani, docente di Etica e politica della Intelligenza Artificiale all’Università di Pisa. La relatrice ha incentrato il suo intervento sui limiti dell’applicazione della moderna tecnologia rimarcando a chiare lettere l’insostituibilità della presenza dell’uomo nella valutazione dei risultati forniti. "La macchina non ha il senso comune né le conoscenze logiche frutto di esperienze che sono tipiche dell’essere umano e che non possono essere sostituite da algoritmi – ha detto la Tafani -. I risultati prodotti dall’Intelligenza Artificiale necessitano, quindi, di correttivi". E ancora: "La macchina costruisce modelli in funzione di correlazioni tra gli elementi a lei forniti e non ragiona escludendo, di fatto, qualsiasi valutazione umana – ha aggiunto -. L’Intelligenza Artificiale porterà certamente alla crescita e allo sviluppo tecnologico in tutti i settori ma non potrà mai fare a meno dell’intelletto umano, elemento essenziale per una corretta applicazione dei risultati elaborati". Gli altissimi indici di gradimento nei riscontri della serata, e le varie sfaccettature di un argomento così complesso, sfoceranno in futuro nell’organizzazione di altri utili approfondimenti tematici come rimarca la mission dell’universo Lions. Presente in sala anche l’assessore alle attività produttive del comune di Imola, Pierangelo Raffini.

Mattia Grandi