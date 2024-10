Intelligenza artificiale. Innovazione, scenari e impatto sulle aziende: esperti a confronto

‘Intelligenza artificiale in azione: scenari e innovazione sul territorio’ è il titolo dell’incontro in programma mercoledì 16 ottobre alle 17 nella Sala Bcc Città e Cultura. Si tratta di un evento del ‘Laboratorio aperto’ del Circondario, progetto finanziato con fondi europei, che riguarda azioni di divulgazione e conoscenza sui temi dell’intelligenza artificiale, dell’innovazione, della tecnologia, della cybersecurity e della sostenibilità ambientale. Il progetto ammonta a 280mila euro, interamente finanziati, e si svilupperà su tre anni.

L’incontro prevede le testimonianze da parte di esperti, imprenditori e professionisti del settore che tratteranno l’impatto dell’Ia per il tessuto economico produttivo del territorio e sulla qualità del lavoro e della vita. Si tratta di un tema di grande attualità che impatterà sulle imprese, sul lavoro e sulla pubblica amministrazione.

L’evento vedrà la presenza di speaker di rilevanza nazionale e non solo quali Jacopo Perfetti, professore Fellow in Innovation alla Sda Bocconi School of management; Marco Ciotoli, co-fondatore e amministratore delegato Humans.tech; Francesco Ubertini, presidente del Cineca; Franco Callegati, professore ordinario alla facoltà di Informatica dell’Università di Bologna.

Al termine degli interventi seguirà una tavola rotonda di confronto delle associazioni di categoria con la partecipazione di Carlo Alberto Gollini (presidente di LegaCoop Imola); Luca Palladino (presidente di Cna Imola); Marco Gasparri (presidente della delegazione del circondario imolese di Confindustria Emilia Area Centro); Alessandro Giannasi (Confartigianato Bologna). Moderazione dell’evento curata da Valerio Baroncini, vicedirettore de Il Resto del Carlino.

"L’intelligenza artificiale generativa non è solo una tecnologia: è il motore che sta ridefinendo il modo in cui le imprese creano, innovano e competono – spiega Perfetti –. Chi saprà sfruttarla oggi con le giuste competenze e la giusta mentalità, guiderà il cambiamento di domani".

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco Marco Panieri, presidente del Circondario. "Riteniamo che sia cruciale parlare degli sviluppi dell’intelligenza artificiale sul territorio, delle sue opportunità e delle criticità che attorno a questo tema ancora permangono – commenta Panieri –. Il territorio di fronte alla sfida dell’innovazione digitale occorre si muova insieme promuovendo la massima sinergia fra pubblico e privato. Come istituzioni, dal mio insediamento stiamo investendo tanto su questo tema. Abbiamo approvato l’Agenda digitale, stiamo concretizzando gli investimenti legati alla partecipazione ai bandi Pnrr sull’innovazione digitale per un totale di quasi tre milioni di euro fra i 10 Comuni, stiamo realizzando laboratori e iniziative di grande qualità con Boom Knowledge Hub rivolte alle imprese e agli studenti delle scuole superiori e, recentemente, abbiamo ottenuto come Circondario il premio ‘Agenda Digitale Emilia-Romagna 2024’ per la crescita digitale del territorio e l’erogazione di servizi pubblici digitali".

L’iniziativa del 16 ottobre si inserisce in questo contesto e, conclude il presidente del Circondario, "siamo sicuri potrà arricchire il percorso in atto sul territorio, per essere sempre attenti alle sfide future e per gestire gli effetti, a volte non sempre positivi, delle innovazioni".