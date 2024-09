International e Grifo, i roster prendono forma

Cominciano a prendere forma i roster delle due formazioni imolesi International e Grifo in vista dei rispettivi tornei di Divisione Regionale 1 per i biancorossi e di Divisione Regionale 2 per i biancoblu. Per l’International, il primo tassello è il confermato Filippo Poloni, play guardia imolese classe 2003 lo scorso anno autore di 9,3 punti di media. Poloni farà ancora parte di un roster giovane (che farà anche l’Under 19 Gold) e che si è radunato il 21 agosto sotto la guida di coach Dalpozzo. Salutano Emanuele Poli, Guglielmo Ricci Lucchi e Giona Sinatra mentre nello staff sono confermati il team manager Filippo Bertaccini e lo storico preparatore atletico Marco Sabattani.

I biancorossi saranno inseriti nel girone C assieme a Riccione, Gaetano Scirea, Villanova Tigers, Lugo, Cesena, AICS Forlì, Castel San Pietro Terme 2010, Tiberius Rimini, Raggisolaris Academy e Lusa Massa con il torneo al via il 6 ottobre. Dopo una prima fase di andata e ritorno, le migliori cinque dei tre gironi (A, B e C) disputeranno una seconda fase preliminare ai playoff.

Sul fronte Grifo, dopo la retrocessione in Divisione Regionale 2, la squadra biancoblu del neo tecnico Berselli riparte con le conferme di Alessandro Barbieri, Carlo Pirazzini e Luca Franzoni, l’arrivo di Matteo Frassineti e il ritorno di Matteo Mondini, già in Grifo dal 2018 al 2020.

