International, un’altra sconfitta. Ora serve un cambio di passo

IMOLAUn’altra sconfitta per l’easy Car International che chiude la prima fase del torneo di Divisione Regionale 1 con l’ultimo posto in classifica nel girone C, frutto di tre sole vittorie in venti partite. Ora i biancorossi osserveranno il turno di riposo prima di buttarsi nella seconda fase del campionato con l’obiettivo della salvezza. Servirà un cambio di passo alla squadra di coach Dalpozzo. Quel cambio di passo che si stava già vedendo nell’ultimo turno, nella sfida contro l’Aics Forlì da cui è uscita sconfitta per 66-70. L’Easy Car tocca il +12 nel secondo quarto grazie alla difesa e ai cesti di Gardenghi (11) e Baldassarri (21); i padroni di casa recuperano e sorpassano nel terzo quarto, ma nel finale ancora Gardenghi e Sinatra (22) riportano Imola a contatto, con Forlì che la chiude dalla lunetta. Da segnalare l’esordio tra i biancorossi di Evander Pontrelli.

Scendendo in Divisione Regionale 2, la Grifo Imola trova sul Titano una sconfitta pesante. I biancoblu di coach Berselli cadono 72-50 contro il Basket 2000 San Marino. Sono i due quarti centrali a condannare i biancoblu (che segnano solo 15 punti in 20 minuti) e la tardiva nell’ultimo quarto non cambia il risultato. Da segnalare Pirazzini, Franchi (11 per entrambi) e Plebani (10). La Grifo tornerà in campo giovedì, alle 21.15, a Forlì, contro la Libertas Green.

l. m.