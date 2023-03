Interrotto da una frana il sentiero 705

L’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità-Romagna fa sapere che il 15 marzo, a seguito di una piccola frana, è stato interrotto il sentiero Cai 705 all’altezza del punto panoramico nei pressi dei ruderi della Rocca di Tossignano. Nel dettaglio, l’interruzione si estende "per un tratto di 200 metri circa, dove il percorso scende a ridosso della rupe della rocca di Tossignano in direzione del rio Sgarba".

Il personale dell’ente, con il supporto del Cai sezione di Imola si è subito attivato installando un apposito cartello di interruzione sentiero (foto) per avvisare gli escursionisti. Sarà presto effettuato un sopralluogo al fine di identificare e verificare la fruibilità di una via alternativa di collegamento (un bypass), in attesa del ripristino del tratto interrotto.