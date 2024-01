Interventi meno invasivi. La degenza si accorcia

Dei 320 interventi di chirurgia robotica effettuati al Santa Maria della Scaletta nel 2023, sono 230 quelli in cui hanno operato i chirurghi di Imola (111 di Chirurgia generale; 52 di Urologia; 67 di Ginecologia). L’accordo sottoscritto tra Ausl e Azienda ospedaliera di Bologna policlinico Sant’Orsola ha inoltre portato in città ulteriori 90 interventi in ambito ginecologico (20) e urologico (70) effettuati dai professionisti del Sant’Orsola, guidati rispettivamente dai professori Renato Seracchioli, direttore Ginecologia e fisiopatologia della riproduzione umana, ed Eugenio Brunocilla, direttore Urologia.

In Chirurgia generale, come spiegato dal direttore Michele Masetti, l’attività totale nel 2023 ha visto 1.439 casi (1.006 in regime di ricovero ordinario, 377 in day surgery e 56 in regime ambulatoriale). I 111 interventi robotici hanno riguardato: Tratto superiore gastrico 12,61%; Epatobiolopancreatica 5,41%; Patologie maligne del colon 39,64%; Patologie benigne del colon 21,62%; Patologia maligna del retto 16,22%; Patologia della parete 2,70%; Patologia del surrene 1,80%. "La cosa più bella accaduta con l’attività robotica – racconta Masetti – è che a Imola sono venuti a formarsi professionisti da tutta Italia".

Ginecologia e Ostetricia, guidata da Stefano Tamburro, ha effettuato invece 780 interventi totali, di cui 475 in regime ordinario, 275 in day surgery e 30 in ambulatoriale. Gli interventi robotici sono stati 67. Nelle parole di Tamburro, la chirurgia robotica a Imola ha consentito di ottenere, tra l’altro, un "incremento della professionalità del personale", una "riduzione dei costi legati alla degenza media ospedaliera, della spesa farmaceutica e delle risorse ematiche" e un "valore professionale integrato e riconosciuto nella rete formativa dell’Università di Bologna".

Marco Garofalo, che guida Urologia a Imola dall’inizio di quest’anno, nel 2023 era comunque consulente e operava in qualità di professionista del Sant’Orsola. E quindi ha seguito il percorso di formazione e avvio della robotica urologica da vicino. Sono 52 gli interventi urologici effettuati dall’equipe di Imola e 70 quelli del Sant’Orsola. "La chirurgia robotica ha consentito di inviare un segnale molto preciso su quello che sarà il futuro dell’ospedale di Imola – assicura Garofalo –. Un segnale di innovazione e integrazione, qualcosa che va al di là della mera introduzione di uno strumento".

Una vera rivoluzione, insomma. Anche perché i vantaggi prospettati per i pazienti sono confermati dai dati di questo primo anno di attività: maggiore precisione, perdite di sangue limitate e conseguente riduzione della necessità di trasfusioni; riduzione delle complicanze e delle infezioni; minori tempi di recupero con riduzioni sostanziali dei giorni di degenza.

Resta il tema dei costi, molto elevati, che nel caso del Santa Maria della Scaletta vengono affrontati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Al citato Brunocilla il compito di evidenziare gli elementi di sostenibilità dell’operazione. "Nonostante la spesa per il sistema e quella per la sua manutenzione rischi di essere proibitiva – osserva il direttore dell’Urologia del Policlinico Sant’Orsola –, le analisi costi-benefici premiano questa tecnologia".

e. a.