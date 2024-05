Interventi post alluvione. Fondi per gli agricoltori

Finalmente al via l’iter per la concessione di un contributo straordinario agli imprenditori agricoli frontisti per interventi di pulizia e ripristino dei fossi stradali e interpoderali danneggiati dall’alluvione di maggio 2023. Il Comune ha infatti pubblicato il bando con il quale sono indicate le modalità per fare domanda e i criteri per l’assegnazione del sostegno.

Già lo scorso ottobre, la Giunta aveva stabilito di destinare complessivamente 150mila euro (frutto delle donazioni fatte da imprese, associazioni e cittadini al Comune per il post-emergenza) come contributo a sostegno delle aziende agricole alluvionate. A seguito delle ondate di maltempo, infatti, i fossi di scolo stradale sono stati interessati dal deposito di materiale limoso che ne riduce la portata, pregiudicando la capacità di raccolta e scarico dell’acqua piovana.

Per questo, dopo un confronto con le realtà interessate, la Giunta ha approvato lo stanziamento straordinario per ristorare gli imprenditori agricoli proprietari frontisti che intendono realizzare o hanno già realizzato opere di ripristino.

Nel dettaglio, come già stabilito dai criteri per l’assegnazione individuati per la prima volta a dicembre 2023 e poi allargati un paio di mesi fa, oggetto del contributo sono gli interventi di risagomatura e pulizia dei fossi stradali e interpoderali parzialmente o totalmente ostruiti per sedimentazione di limo, terreno, materiali vari e crescita di piante.

"Ogni intervento, da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni definiti dall’avviso pubblico, deve comprendere, oltre all’asportazione di limo e terreno anche l’eventuale estirpazione della vegetazione incontrollata, la sistemazione e l’eventuale ricarica di terreno della banchina stradale – spiegano dal Comune –. Gli interventi ancora da realizzare dovranno essere eseguiti previo sopralluogo e sotto la supervisione dei tecnici preposti di Area Blu che avranno il compito di indicare, anche con l’eventuale aiuto del Consorzio di Bonifica, le quote altimetriche necessarie a garantire la funzionalità degli scoli. Per gli interventi già realizzati è previsto il sopralluogo di verifica dell’esecuzione dell’intervento".

La domanda va presentata entro l’8 luglio e la conclusione dell’intervento deve essere comunicata entro e non oltre 90 giorni dalla data di ammissione al contributo pena la decadenza.

"Abbiamo deciso di assegnare 150mila euro delle donazioni ricevute per l’alluvione alle imprese agricole così duramente colpite nel nostro comune – sottolineano il sindaco Marco Panieri e l’assessore alla Agricoltura, Pierangelo Raffini –. È un contributo per noi significativo, a fronte del lavoro molto importante che hanno svolto o svolgeranno per il ripristino dei fossi. Abbiamo così voluto dare un segnale concreto di vicinanza a un settore importante della nostra economia, che dimostra di voler continuare a resistere, nonostante le numerose avversità".